Mareggiate a Capaccio Paestum, lidi danneggiati. Paolino: «Monitoriamo la situazione»

Nei giorni scorsi, la costa di Capaccio Paestum, così come tutto il tratto a sud di Salerno e fino al Golfo di Policastro, è stata interessata da un forte moto ondoso che ha causato una violenta mareggiata.

A tal proposito è intervenuto il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino: “Purtroppo, si sono verificati danneggiamenti sul nostro litorale e in particolare ad alcuni stabilimenti balneari di Capaccio Paestum, ai cui concessionari va la nostra solidarietà e vicinanza”.

Poi assicura: “Come Amministrazione Comunale stiamo monitorando con attenzione la situazione al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere agli enti competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.