Maltempo: annullato il carnevale a Sapri

Annullata la data del Carnevale del Golfo in programma domani 15 febbraio a Sapri. A seguito delle forti mareggiate e delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito anche la città di Sapri, è stata disposta dal Comandante della Polizia Municipale cittadina, il Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa, la revoca dell’ordinanza adottata in materia di viabilità e traffico per la manifestazione del Carnevale.

I disagi provocati dal maltempo

La violenta mareggiata che ha colpito la baia di Sapri ha provocato numerose criticità sul lungomare cittadino che risulta in gran parte ancora inagibile. Necessarie dunque le operazioni di pulizia del manto stradale e di sistemazione delle aree interessate dal maltempo.

A tutto questo vanno ad aggiungersi le persistenti avverse condizioni meteo, anche per la giornata di domani 15 febbraio.

Motivi quest’ultimi che hanno determinato l’annullamento dei festeggiamenti del Carnevale. “La forte mareggiata di ieri ha reso impreticabile il lungomare cittadino impedendone anche la circolazione, ne è prevista un’altra tra stanotte e domani, per questioni di sicurezza e viabilità la manifestazione del Carnevale di domani, 15 febbraio, è stata annullata.

Per martedì 17 febbraio, ad oggi, salvo avverse condizioni meteo, resta confermata la sfilata delle mascherine per i bambini che, sempre per le stesse motivazioni, si svolgerà in Piazza San Giovanni”, scrive la Pro Loco cittadina.