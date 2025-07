Lutto nel Cilento: addio a Fra Bernardo Iannuzzi

Il Cilento è in lutto per la scomparsa di Fra Bernardo Iannuzzi, sacerdote che ha dedicato la sua vita alla comunità di Novi Velia e a numerose altre realtà ecclesiali. La sua dipartita lascia un vuoto profondo tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, ricordandolo come un uomo di fede e un punto di riferimento spirituale per innumerevoli persone. L’intera esistenza di Fra Bernardo è stata un “dono prezioso” per la sua “semplicità” e “generosità nell’ascolto”, in particolare nell’amministrazione del sacramento della confessione.

Un’eredità di dedizione al territorio e alla fede

Fra Bernardo Iannuzzi ha profuso un impegno instancabile per la sua comunità d’origine, per il Santuario della Madonna di Novi Velia e per diverse parrocchie della Diocesi di Vallo della Lucania. La sua presenza discreta ma incisiva ha segnato la vita di molti fedeli, che in lui trovavano un confidente e una guida. Il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha voluto esprimere il cordoglio e la gratitudine della comunità, sottolineando il ruolo insostituibile di Fra Bernardo.

Il ricordo di Giovanni Guzzo

Il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ricordato Fra Bernardo Iannuzzi con parole toccanti, evidenziando il suo impatto profondo sulla comunità: “Caro Fra Bernardo, sei stato un riferimento per molti, ognuno di noi oggi perde qualcosa. Per Novi, tu eri un ambasciatore autentico di semplicità, tradizioni e legami. Ci hai insegnato la “Novesità” che non è un sentimento di solitudine, ma di appartenenza e di legame. Quel legame che in te era autentico, vero e profondo. La tua scelta di vivere la Fede in povertà e provvidenza, tra i vagoni dei treni abbandonati o sulle nostre strade a fare l’autostop, ci ha insegnato che è tra i più deboli e i più bisognosi che l’essere cristiano trova la sua ragione d’essere. Avevamo ancora bisogno di TE…continua a guidare la tua comunità e il tuo popolo…ciao Fra Bernardo….”. Le sue parole risuonano come un tributo a una vita spesa al servizio degli altri, incarnando i valori più autentici della fede e della solidarietà.

La preghiera al Monte Gelbison

In segno di profondo rispetto e devozione, domani sarà celebrata una preghiera in suffragio di Fra Bernardo Iannuzzipresso il Santuario del Monte Gelbison, un luogo simbolo di fede per l’intera area del Cilento. Sarà un momento di raccoglimento e ricordo collettivo per una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia e nel cuore delle comunità cilentane.