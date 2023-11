Lions Club Paestum incontra i giovani del Piranesi per una “lezione contro il silenzio”

L’impegno del Club dei Lions di Paestum nel sociale va via via crescendo, non solo per la realizzazione di numerosi progetti, ma anche per la capacità di radunare intorno a sé i giovanissimi, con l’offerta di argomenti e tematiche a loro precipuamente rivolte.

Con il proposito di valorizzare la loro immagine identitaria a livello nazionale e internazionale, i Lions mantengono il motto ufficiale “We serve”, che ne esprime da sempre la visione, l’integrità e la dedizione.

Una giornata per la condivisione del problema nelle varie sfere di interesse

A confermare la dedizione dei Lions verso il territorio di competenza, sabato 25 novembre 2023, alle ore 10.00, presso la Sala Auditorium- IIS Ipsar- Piranesi di Capaccio Paestum si terrà una tavola rotonda aperta al pubblico e rivolta ai giovani sulla tematica della oncologia e la rete oncologica di supporto psicologico.

Il programma e i relatori

Ad aprire i lavori dell’incontro, la Prof.ssa Rita Bellelli, Presidente Lions Club Paestum, mentre a fare gli onori di casa la Dott.ssa Loredana Nicoletti, Dirigente scolastico del Liceo Piranesi di Capaccio Paestum.

Per i saluti istituzionali interverrà Il sindaco Avv. Franco Alfieri, dopodiché si entrerà nel vivo di una giornata di notevole interesse focalizzata sugli aspetti medici, paramedici, psicologici della gestione della malattia in generale e delle patologie tumorali giovanili in particolare.

Interverrà, a tal proposito, la Dott.ssa Antonella Sciscio, psicologa della rete oncologica Asl Salerno e la Dott.ssa Teresa Bellelli, Oncologa ed attualmente dirigente Medico I livello U.S.D. Oncologia P.O. Vallo della Lucania.

Per gli aspetti attinenti le pratiche medico chirurgiche nella terapia anti-tumorale farà il suo intervento il Prof. Giuseppe Funicelli, Chirurgo, gia Direttore Dipartimento Chirurgico ICM Agropoli con il Dott. Massimo Di Maio, Medico Chirurgo Asl Saleno.

Le conclusioni sono affidate al Dott. Tommaso Di Napoli, Cardiologo e Primo Vice Governatore Distretto 108 ya “The Lions International”.