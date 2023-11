Lions Club di Paestum celebra la 35a Charter Night

Nella splendida cornice del Meridiana Hotel, in data 26 ottobre 2023, il Lions Club di Paestum, presieduto da Rita Bellelli, ha festeggiato, alla presenza del Governatore Pasquale Bruscino e altre autorità lionistiche e istituzionali, la XXXV Charter con i Clubs Satelliti “Paestum Porta del Cilento”, “Paestum Cilento Baronia” e il Leo Club di Paestum.

Trentacinque anni molto intensi, nel corso dei quali l’impegno del Club di Paestum nel sociale è andato via via crescendo, non solo per la realizzazione di numerosi progetti, ma anche per la capacità di radunare intorno a sé finanche i giovanissimi, con lo sguardo perennemente rivolto alle nuove generazioni.

Pietra miliare delle attività culturali che interessano il nostro territorio, con il merito di valorizzarne l’immagine a livello nazionale e internazionale, i Lions mantengono il motto ufficiale “We serve”, che ne esprime da sempre la visione, l’integrità e la dedizione.

La storia ed il motto “We serve”: dedizione, visione, integrità

I Lions affondano le proprie radici in America, più precisamente a Chicago, dove, nel 1917, l’uomo d’affari Melvin Jones fondò la storica associazione con il proposito di superarne il fine meramente speculativo, affinché il club si prodigasse anche per porre in essere attività di respiro sociale, volte a migliorare le comunità di riferimento.

Nel corso degli anni, il club divenne, a tutti gli effetti, una organizzazione internazionale conosciuta in tutto il mondo.

Tra le tappe storiche più significative, si segnala quella del 2018, quando i Lions di tutto il mondo si sono uniti per supportare le cinque cause globali umanitarie di vista, fame, ambiente, cancro infantile e diabete, definendo, così, una nuova area di interesse mondiale.

Charter Night: una serata densa di emozioni e l’ingresso dei nuovi soci

La charter Night del 26 ottobre a Paestum è stata una serata densa di emozioni, in cui nuovi soci sono entrati a far parte dello storico sodalizio:

ANTELMI PIERNAZARIO (padrino Mauro Marrocco)

BARRETTA SERENA (padrino Giuseppe Funicelli)

BOTTI GRAZIA (madrina Teresa Bellelli)

CICATIELLO MILENA (madrina Rita Bellelli)

CURCI VITO (madrina Teresa Bellelli)

LUIGI PEPE (padrino Giuseppe Funicelli)

POLICHETTI CARMINE (padrino Mauro Marrocco)

RIZZO RAFFAELE (padrino Mauro Marrocco)

SERRA ELVIRA (madrina Rita Bellelli)

Per quanto concerne, invece, il Club Satellite “Paestum Porta del Cilento”:

De ROSA SOFIA (madrina Filomena Cupolo)

PASCARELLA SALVATORE (madrina Filomena Cupolo)

Le molteplici attività in programma

Il Presidente, la dott.ssa Rita Bellelli, dopo il saluto, nel corso del suo intervento, ha evidenziato, con orgoglio, di essere un Socio Fondatore, preannunciando le molteplici attività, tutte di grande interesse e utilità sociale, che caratterizzeranno il suo anno di servizio:

AREA SALUTE

Prevenzione Oncologica

“ Progetto Martina”

Specialist Distrettuale : dott. Giuseppe Funicelli

Coordinare V Circoscrizione : dott.ssa Teresa Bellelli

“Senology’s day “ – Prevenzione delle patologie mammarie con

screening gratuiti

Responsabile V Circoscrizione : dott. Luca Di Bartolomeo

Rivolto agli allievi della prima classe delle scuole primarie.

Lo screening vuole identificare patologie visive nella fase asintomatica. Il progetto ha un protocollo dettagliato da seguire.

Dott.ssa Filomena Cupolo coadiuvata da ing. A.Pio Marino

Coordinatore dott.ssa Filomena Cupolo – Presidente L.C.S Paestum Porta del Cilento

TEMA AMBIENTE

La salvaguardia dell’ ”Oasi dunale del Giglio marino di Paestum”

Referente : Arch. Italo Cerullo – Dott. Giuseppe Funicelli

Referente dott. Mauro Marrocco

“I Lions a Scuola con le Api- Impariamo a conoscere il meraviglioso

mondo delle Api”

Ha aderito al progetto : I.C. “ C. Carducci “ Capaccio Paestum

Referente Scolastico: prof.ssa Paola Borrelli

Referente Lions : Luisa Bellucci ,Carmen Di Mieri , Vito Curci in collaborazione con il Leo Club Paestum

New Voice – “Giornata Internazionale della violenza contro le donne”

Referente : dott.ssa Serena Barretta

E’ fondamentale dedicare forze ed energie all’educazione dei giovani, il concorso anche quest’anno mobilita migliaia di scolari tra gli 11 e i 13 anni nei cinque continenti grazie all’apporto dei Lions che lo sponsorizzano.

Ha aderito al progetto : I.C. di Capaccio Paestum

Referente : dott.ssa Serena Barretta In la collaborazione con il Leo Club Paestum

“Dal Mezzogiorno le risorse del territorio per lo sviluppo socio-economico del Sud “

Coordinatore V Circoscrizione : dott. Enrico Bellelli

Coordinatore V Circoscrizione : sig.ra Silvana Ghiro De Biase

Componente V Circoscrizione : dott.ssa Angela Ruberto

Coordinatore V Circoscrizione : Mauro Marrocco

Coordinatore V Circoscrizione : dott. Antonio Peduto

(Coordinatore Distrettuale prof.ssa Maria Rosaria Titomanlio )

“Le donne che conquistano il mondo” ( Ermanno Corsi )

Coordinatore: dott.ssa Rita Bellelli

Referente: Insegnante Grazia Botti in collaborazione con il Leo Club Paestum

Festa dell’Amicizia

Occasione di simpatica aggregazione

Coordinatore : dott.ssa Rita Bellelli

“Rivitalizzare borghi antichi: feste e tradizioni popolari”

“La Baronia del Cilento”

Coordinatore : Dott. Nicola Bellucci Presidente L.C.S. Paestum Cilento Baronia

Referente : Gennaro D’Alessio

Coordinatore : dott.ssa Rita Bellelli

Coordinatore : dott.ssa Rita Bellelli

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’

Raccolta Occhiali usati

Coordinatore : dott.ssa Angela Ruberto in collaborazione con il

Leo Club Paestum

Referente : dott.ssa Filomena Cupolo

Coordinatore: dott.ssa Rita Bellelli e Andrea Angelo Vertullo

in collaborazione con il Leo Club Paestum

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle date dei singoli incontri e i dettagli dei relativi programmi