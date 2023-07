Leo Club Paestum: Un’Associazione Giovanile in Crescita. Ecco presidente e giunta

Il Leo Club Paestum, una ramificazione giovanile dei Lions Club, ha origini americane ed è ora diffuso in Italia con oltre 300 club e più di 3000 soci.

Dallo scorso anno, il Leo Club Paestum è diventato attivo anche nella città di Capaccio Paestum, portando avanti numerose attività legate al territorio e ricevendo riconoscimenti sia a livello distrettuale che locale.

Elezione del Nuovo Presidente e Vicepresidenti

Il 30 maggio scorso si sono tenute le votazioni per la presidenza e la vicepresidenza del Leo Club Paestum, con modalità di voto segreto. Andrea Angelo Vertullo è stato eletto Presidente per l’anno sociale 2023/24, avviando così il suo secondo mandato consecutivo a partire da luglio. Francesca De Vita è stata eletta vicepresidente, mentre Bianca Margherita Contini è stata nominata II Vicepresidente.

Composizione della Nuova Giunta

Durante l’assemblea del 20 giugno, il Presidente eletto ha annunciato la sua nuova giunta, composta da membri dedicati e competenti:

I Vicepresidente: Francesca De Vita

II Vicepresidente: Bianca Margherita Contini

Segretario: Bianca Margherita Contini

Tesoriere: Ciro De Vita

I Cerimoniere: Alessio Sorbo

II Cerimoniere: Eny Gaeta

I Consigliere: Gianmarco Perillo

Impegno nel Territorio e Ringraziamenti

Il Presidente Vertullo sottolinea che, nonostante sia stato un anno di rodaggio, il Leo Club Paestum è riuscito a farsi conoscere dai cittadini attraverso varie attività realizzate con il patrocinio del Comune e in collaborazione con realtà locali consolidate. L’anno a venire sarà caratterizzato da riconferme e numerosi eventi di grande interesse e utilità sociale. Il Presidente ringrazia l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, tutti i collaboratori e i soci, con un ringraziamento speciale alla Leo Advisor, la dott.ssa Rita Bellelli, per il suo supporto.

Un Commento Orgoglioso dalla Leo Advisor

La Leo Advisor, dott.ssa Rita Bellelli, commenta con orgoglio l’anno appena trascorso e afferma che il bilancio del giovane sodalizio è in crescita. L’amicizia, la solidarietà e l’impegno sociale sono stati i valori che hanno alimentato i membri del club, arricchendoli e rendendoli orgogliosi di far parte dei Leo.

La Visione dei Vicepresidenti

La I Vicepresidente, Francesca De Vita, sottolinea l’impegno volontario del club nel servire la comunità e nel rivolgere lo sguardo verso i più deboli. In qualità di vicepresidente, si impegna a essere un collante tra il territorio e la società circostante, promuovendo la creazione di spazi d’aggregazione, il coinvolgimento nello sport e la sensibilizzazione su tematiche rilevanti.

La II Vicepresidente, Bianca Margherita Contini, si impegna ad affiancare il I vicepresidente e il Presidente nella realizzazione degli eventi previsti per l’anno sociale. Dopo il successo dello scorso anno, si prevede un futuro prosperoso per il club, con l’obiettivo di completare le sfide poste per il nuovo anno.