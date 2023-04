Gli studenti del “Piranesi” di Capaccio Paestum a lezione di “Educazione alimentare”

Una lezione immersiva per educare i ragazzi al mangiare sano. Una vera e propria lezione di educazione alimentare al Liceo Piranesi di Capaccio Paestum che ha ospitato il Dott. Marco Ciambotta, biologo nutrizionista.

La giornata

Una conferenza coinvolgente di quasi tre ore, basata sull’educazione alimentare, nella quale sono state affrontate varie tematiche relative allo stile di vita e stato di salute.

Entusiasti i ragazzi hanno che hanno accolto positivamente la giornata, considerandola “illuminante”.

La giornata è partita dall’importanza della Dieta Mediterranea fino ad arrivare a sfatare vari falsi miti alimentari, finendo per analizzare il mercato alimentare dei giorni nostri.

Il ruolo fondamentale che svolge la Dieta Mediterranea

Il Dott. Ciambotta ha ricordato il ruolo chiave del Cilento, patria della Dieta Mediterranea, nello studio e divulgazione dello stile di vita sano, mettendo in evidenza che proprio a Pioppi, nel comune di Pollica, lo scienziato americano, fondatore della Dieta Mediterranea, Ancel Keys, visse per oltre 40 anni per studiare lo stile di vita mediterraneo.

Oggi la Dieta Mediterranea è riconosciuta come dieta alleata per la nostra salute, da tutte le società scientifiche e patrimonio dell’umanità UNESCO.

Il commento

A conclusione dell’incontro, il Dott. Ciambotta, ringraziando la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Loredana Nicoletti, la sua collaboratrice Annamaria Di Bartolomeo e il Liceo Piranesi, che si è reso protagonista attivo nella difesa e valorizzazione dei valori dello stile di vita mediterraneo ed attento alla salute dei propri studenti, ha commentato: “Eventi di divulgazione come questo, sono importantissimi per coinvolgere le nuove generazioni nella difesa e valorizzare un patrimonio dal valore immenso”



All’incontro ha partecipato anche il Counselor Angelo Coscia, che ha concluso con una riflessione ulteriore sui DCA: “Non cercate mai il controllo sulle cose, cercate di essere liberi e attenti alle vostre emozioni.”