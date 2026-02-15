Le chiacchiere: il dolce simbolo del carnevale. Ecco come prepararle

Il Carnevale ha un profumo inconfondibile: quello della sfoglia fritta e dello zucchero a velo che invade le cucine. Le chiacchiere sono le protagoniste assolute di questo periodo, un dolce semplice che affonda le radici nella storia rurale del nostro territorio, dove pochi ingredienti poveri venivano trasformati in una festa di croccantezza. La particolarità della versione locale risiede spesso nell’aggiunta di un tocco di liquore aromatico, come il limoncello della costiera o l’anice, che rende l’impasto ancora più friabile e profumato.

Ecco come prepararle seguendo la consuetudine delle nostre nonne.

Ingredienti per una montagna di chiacchiere

500 g di farina 00

3 uova medie

60 g di zucchero semolato

60 g di burro morbido

Un pizzico di sale

La scorza grattugiata di un limone non trattato

2 cucchiai di liquore (limoncello o anice)

Olio di semi di arachidi per friggere

Zucchero a velo per la decorazione

Procedimento passo dopo passo

Iniziate disponendo la farina a fontana su una spianatoia. Al centro unite le uova, lo zucchero, il burro a pezzetti, il pizzico di sale, la scorza di limone e il liquore scelto. Impastate energicamente fino a ottenere un panetto liscio, elastico e non appiccicoso. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno trenta minuti.

Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in porzioni e stendetelo con un mattarello o con la macchina per la pasta. Il segreto per una chiacchiera perfetta è lo spessore: la sfoglia deve essere quasi trasparente. Una sfoglia sottile garantisce infatti la formazione delle caratteristiche bolle durante la cottura.

Con una rotella dentellata, tagliate dei rettangoli di circa 10×5 cm e praticate uno o due tagli centrali nel senso della lunghezza. Scaldate abbondante olio in una padella alta. La temperatura ideale è di circa 170°C: potete testarla immergendo un piccolo pezzetto di impasto; se risale subito a galla sfrigolando, l’olio è pronto.

Friggete poche chiacchiere alla volta per non abbassare la temperatura dell’olio. Basteranno pochi secondi per lato affinché diventino dorate. Scolatele su carta assorbente e, una volta raffreddate completamente, spolverizzatele generosamente con lo zucchero a velo.

Consigli per il servizio

Per un’esperienza autenticamente salernitana, servite le chiacchiere accompagnandole con un buon sanguinaccio dolce, la crema al cioccolato e cannella che completa degnamente ogni vassoio di Carnevale nella nostra provincia.