La InfoCilento Cup accende l’estate cilentana: spettacolo e adrenalina sulla sabbia

Agropoli torna a pulsare al ritmo del Beach Soccer con il ritorno della InfoCilento Cup, il torneo più amato e atteso dell’estate cilentana. Tecnica sopraffina, scontri avvincenti e una dose generosa di adrenalina sono solo alcune delle scintille che hanno acceso la serata inaugurale ieri presso la suggestiva Greca Arena, sulla sabbia dorata del Lido Azzurro.

Le partite

A rompere il ghiaccio sono stati African Team ed Ecoservizi, con quest’ultima che ha trionfato con un netto 10 a 5. A seguire, un altro match pirotecnico tra Lido Oasi e LT Trasporti, che ha visto Lido Oasi imporsi 11 a 6 in una gara carica di emozioni e colpi di scena. Le tribune gremite e il tifo esplosivo hanno trasformato Agropoli in una vera capitale del beach soccer, dove lo sport incontra lo spettacolo. Le gare si svolgeranno ogni sera (escluso il sabato) fino alla fine di luglio, offrendo momenti di puro divertimento per appassionati, turisti e curiosi.

Partite sui canali di InfoCilento, canale 79 del DTT

Per chi non può essere fisicamente presente, nessun problema: InfoCilento trasmetterà tutte le partite in diretta sui social e sul canale 79 del digitale terrestre, mentre gli highlight e le interviste saranno disponibili ogni giorno nel telegiornale delle 13.55. Con un inizio travolgente, la InfoCilento Cup promette di rendere questa estate indimenticabile. Se il sole riscalda le giornate, è la passione per il beach soccer a scaldare i cuori: per chi ama il pallone e la sabbia, l’appuntamento è qui.