Incidenti in aumento in provincia di Salerno. La distrazione tra le cause principali

Più incidenti sulle strade salernitane e di conseguenza morti e feriti in aumento. Lo rivelano i dati dell’Aci e dell’Istat diffusi dall’Automobile Club di Salerno. Se nel 2021 ne sono stati registrati 2327, nel 2022 i sinistri stradali sono saliti a 2570 con 383.838 feriti (+11%, +383 rispetto al 2021 quando erano stati 3.455), e 58 vittime (+16%, +8 rispetto ai 50 del 2021).

Incidenti stradali in aumento, le località

Salerno con 7 incidenti è il comune dove sono stati registrati più decessi. Seguono Eboli (4), Pontecagnano (4), Cava de’ Tirreni (3) Castel San Giorgio (3), Capaccio Paestum (3), Albanella (2), Montesano sulla Marcellana (2), Nocera Inferiore (2), Pellezzano (2), Roccadaspide (2), San Pietro a Tanagro (2), Scafati (2) e Tramonti (2). E, poi, uno rispettivamente ad Angri, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Casal Velino, Centola, Fisciano, Magliano Vetere, Montecorvino Pugliano, Padula, Postiglione, Praiano, Salento, Sant’Egidio del Monte Albino, Sanza, Serre, Teggiano e Vibonati.

Tra i comuni dove si registrano più feriti in incidenti stradali, ci sono Salerno (857), Battipaglia (261), Eboli (213), Capaccio Paestum (195), Scafati (146).

I comuni, invece, dove si sono verificati più incidenti sono Salerno (578), Battipaglia (167), Eboli (123), Capaccio Paestum (122), Nocera Inferiore (110), Scafati (100) e Pontecagnano (95).

Le cause

Stando report di Aci e Istat, tutti i decessi si sono verificati in sinistri con buone condizioni atmosferiche, così come la stragrande maggioranza di quelli con feriti.

Quali allora le cause? Molti degli incidenti sono avvenuti per guida distratta (454), mancato rispetto dei segnali (348) e distanza di sicurezza (329). I veicoli più coinvolti sono auto (3.301) e moto (885). 23 persone che erano in sella a una moto hanno perso la vita, mentre 18 erano in auto; le altre erano su veicoli industriali e commerciali. Mediamente ogni giorno si verificano 540 incidenti, il sabato 630. Sono morte 20 persone dai 18 ai 29 anni in orario notturno (22-06) e 18 dai 30 ai 54 anni, fasce di età dove si registra anche la maggior parte dei feriti. Sono morti 52 maschi e 7 femmine, i feriti sono stati 2.566 maschi e 1.253 femmine.

Dall’Automobile Club di Salerno sottolineano la necessità di prevenzione e informazione, ovvero diffondere una vera e propria cultura della sicurezza, attività che continueranno ad essere svolte dall’associazione.