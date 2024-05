Scala di ferro vicino alla Certosa. Paladino: “Nonostante le promesse, la scale è ancora lì”

Il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, l’avvocato Angelo Paladino, torna con una nota stampa su quella che ormai è stata ribattezzata la “scala delle vergogna”, ossia una scala antincendio di ferro posta accanto alla Certosa di San Lorenzo a Padula e che l’osservatorio Europeo ha chiesto più volte di rimuovere.

La nota dell’avvocato Paladino

“Con grande piacere apprendo che il Signor Ministro Gennaro Sangiuliano – scrive Angelo Paladino – ha destinato un fondo di 160mila euro per il triennio 2024-2026 a favore della Certosa di San Lorenzo in Padula. Tuttavia, non è ancora chiaro a cosa verrà destinata questa somma, che risulta essere modesta se confrontata con altri interventi culturali nella regione. Mi preme sottolineare, aggiunge ancora , l’avvocato Angelo Paladino, che tra le priorità, dovrebbe essere inclusa la rimozione della scala in ferro che ancora si trova all’esterno del monumento Certosino, definita dallo stesso Ministro un “vera e propria obbrobrio”.

La situazione oggi

Nonostante la promessa di eliminare rapidamente questo indecente manufatto, ad oggi la scala è ancora presente. “Mi auguro che il Ministro possa presto verificare di persona che questa situazione sia stata risolta, portando così soddisfazione a tutti coloro che amano e rispettano il patrimonio UNESCO – conclude Paladino – In attesa di un suo intervento determinante, come già sollecitato in precedenza, termina il documento, resto fiducioso che si possa garantire il decoro e la tutela di un luogo così importante per la nostra storia e cultura”.