Vallo di Diano: Confesercenti presenta FRI-Tur, l’incentivo per il turismo del futuro

Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, annuncia l’arrivo di FRI-Tur, un importante incentivo destinato a migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo più digitale e sostenibile, in linea con le esigenze e le aspettative dei viaggiatori moderni.

A chi è rivolto FRI-Tur

L’incentivo è rivolto a un’ampia gamma di operatori turistici, tra cui:

Alberghi

Agriturismi

Strutture ricettive all’aria aperta

Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale

Stabilimenti balneari

Complessi termali

Porti turistici

Parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

Come funziona FRI-Tur

FRI-Tur prevede una dotazione finanziaria di 780 milioni di euro, a cui potranno accedere le imprese che presenteranno progetti di investimento in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale.

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.

Le dichiarazioni

“Le agevolazioni – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – sono rivolte ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Noi come sempre ci occupiamo di offrire una ottimale pianificazione strategia e operativa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici”.

Il supporto di Confesercenti Vallo di Diano

Confesercenti Vallo di Diano offre un servizio di assistenza completo per supportare le imprese nell’elaborazione e nella presentazione dei progetti FRI-Tur. Lo sportello, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.