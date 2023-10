Incidente mortale a Linora: disposta autopsia su corpo della 77enne

Autopsia sul corpo di Rosa Santomartino, 77 anni, originaria di Portici ma residente a Licinella, investita mentre attraversava la Strada provinciale 278, che collega Agropoli con Capaccio Paestum. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.

La tragedia nei pressi del Linora Village

La vittima, accompagnata da un’amica, stava attraversando la strada , quando è stata colpita da una Fiat Idea. A bordo del veicolo c’erano quattro giovani operai di una ditta locale. L’impatto è stato così violento che l’anziana ha sfondato il parabrezza della vettura, finendo poi a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente.

I soccorsi

Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza della Croce Rossa, la gravità delle ferite riportate da Rosa Santomartino ha causato il decesso immediato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella.

Indagini in corso

Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha ordinato l’esame esterno a cura del medico legale. Successivamente è stata disposta l’autopsia. Il cadavere è presso la sala mortuaria dell’ospedale di Eboli.

Nei prossimi giorni, i periti della procura effettueranno gli esami sulla vettura per comprendere la velocità al momento dell’impatto. Allo stesso modo, si recheranno sul luogo dell’incidente per ricostruire le responsabilità delle persone coinvolte. Il conducente, subito dopo l’incidente, si è fermato per verificare l’accaduto e chiedere aiuto, ma la dinamica precisa dell’incidente sarà oggetto di approfondite indagini.