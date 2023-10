Dramma in via Linora, investita e uccisa una donna

In via Linora di Capaccio Paestum, una donna di 77 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

La tragedia si è consumata intorno alle 18:00, sulla SP278. Questo episodio è avvenuto nei pressi dell’ingresso dell’ex Linora Village. La vittima, R.S., originaria di Portici (Napoli) ma residente da anni nella città di Paestum, stava attraversando la strada in compagnia di un’amica.

L’incidente

Per cause che devono ancora essere stabilite, una Fiat Idea con a bordo quattro giovani operai di una ditta locale ha travolto la donna anziana in modo violento e frontale. L’urto è stato così devastante che non ha lasciato scampo alla vittima, sfondando il parabrezza della vettura.

I soccorsi

Subito dopo l’incidente, l’ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini è arrivata in fretta sul luogo con un medico a bordo. Purtroppo, per l’anziana signora non c’è stato nulla da fare: è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza sulla strada ed è deceduta sul colpo.

Indagini in corso

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, sotto la guida del Capitano Giuseppe Colella. Inoltre, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno è stato informato e ha ordinato un esame esterno a cura del medico legale.

La Salma a Disposizione dell’Autorità Giudiziaria

La salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il conducente dell’auto e i tre amici a bordo, profondamente scossi dall’accaduto, si sono fermati immediatamente per verificare la situazione e chiamare i soccorsi.