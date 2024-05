Capaccio Paestum: tre incidenti in 24 ore. «Serve più sicurezza»

Tre incidenti in 24 ore. Prosegue la lunga scia di sinistri che sta interessando le strade di Capaccio Paestum, da quelle principali alle arterie secondarie. Soltanto mercoledì in uno scontro avvenuto in località Scigliati una 17enne di Altavilla Silentina è rimasta gravemente ferita. Ieri un tamponamento a catena si è verificato sulla SS18.

Le richieste dei residenti

Ora i cittadini chiedono interventi. Sarà una delle richieste di questa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e che interesserà particolarmente l’uscente Franco Alfieri, considerato che riveste anche il ruolo di presidente della Provincia.

«C’è bisogno di interventi – dice un cittadino – i problemi sono legati spesso al mancato rispetto delle regole ma ci sono anche strade che presentano criticità». Il riferimento è in particolare a strade secondarie e interpoderali di Capaccio Paestum che in alcuni casi andrebbero sistemate e manutenute.

«Talvolta bisogna camminare al centro della carreggiata perché ai margine c’è erba alta che sporge. Un problema delle strade comunali e provinciali, poi di sera moltre strade sono senza illuminazione», dice un residente del Rettifilo. Qui si verificano non pochi sinistri, così come nelle vie adiacenti. In realtà il problema dell’illuminazione si sta in parte risolvendo considerato che l’amministrazione Alfieri ha esteso gli impianti. Quanto alla manutenzione i passi avanti sono stati fatti ma c’è una rete viaria imponente ed è difficile intervenire ovunque.

La SS18

Ma l’emergenza sicurezza riguarda anche altri tratti stradali, ben più importanti e frequentati come la SS18: «Ormai è una strada urbana, c’è bisogno di un’alternativa», dice un automobilista. In tal senso Alfieri da tempo ha puntato forte sulla bretella Agropoli – Eboli ma il governo ha messo il veto.

Chissà che non si riesca almeno a sistemare l’Aversana. Intanto qualche suggerimento arriva: c’è chi chiede un’immediata realizzazione di una rotatoria nei pressi dello svincolo di Spinazzo, il cui progetto è già in cantiere, e chi punta il dito contro l’autovelox: «Talvolta si fanno frenate improvvise, altre si procede a passo d’uomo per paura di incappare in una multa ed alcuni automobilisti fanno sorpassi azzardati».

Insomma quello della sicurezza stradale è un tema da affrontare.