Bretella Agropoli-Eboli ancora polemiche: le parole di Ferrante e di Pignataro

Continua ad alimentare polemiche e diverse perplessità la bretella Agropoli-Eboli.

Come già sottolineato l’opera non verrà realizzata in tempi brevi, in quanto manca la volontà da parte di vari rappresentanti del Governo.

Lo scopo principale dell’intervento sarebbe la realizzazione di una strada a scorrimento veloce come variante della SS18 tra Agropoli e l’autostrada A2 del Mediterraneo – Eboli. Un’operazione che punta al decongestionamento della SS18, per servire più agevolmente soprattutto località balneari del Cilento. Ai nostri microfoni l’opinione proprio riguardo la bretella di Tullio Ferrante, sottosegretario presso il Ministero dei Trasporti e Claudio Pignataro, commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Capaccio Paestum.