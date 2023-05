Incidente a Centola: 32enne resta ricoverato in terapia intensiva

Un giovane di 32 anni originario di Centola è stato ricoverato in Terapia Intensiva presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro sabato pomeriggio a Palinuro, una frazione costiera del Comune cilentano.

Prognosi ancora riservata

Dopo un’operazione durata diverse ore, il giovane non sarebbe ancora fuori pericolo a causa delle gravi ferite riportate, tra cui un forte trauma cranico e diversi politraumi in tutto il corpo.

La dinamica dell’incidente

Il 32enne stava montando una tenda per esterni in una villetta a Palinuro quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dalla scala sulla quale si trovava per completare il lavoro di montaggio.

È stato schiacciato dal supporto della tenda poco prima intentato a montare, cadendo dapprima su un muretto e poi rovinosamente a terra.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e per questo motivo sono stati allertati i soccorsi da parte dei presenti sul luogo dell’incidente.

I soccorsi

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno effettuato le prime operazioni di soccorso, ma la situazione è apparsa subito molto delicata, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane è stato trasferito presso il campo sportivo di Palinuro dove l’eliambulanza lo ha prelevato per portarlo in codice rosso all’ospedale di Salerno, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Centola per i dovuti accertamenti del caso.

L’indagine è ancora in corso per stabilire le cause dell’incidente.