Palinuro: cade e riporta un trauma cranico, soccorso da eliambulanza

A Palinuro, un incidente ha richiesto l’intervento di una eliambulanza per soccorrere una persona caduta forse durante dei lavori presso una struttura balneare. La caduta ha causato un brutto trauma cranico e, vista la gravità della situazione, gli altri presenti hanno immediatamente allertato il 118.

L’arrivo dell’eliambulanza

In pochi minuti l’elicottero del servizio di Elisoccorso del 118 è arrivato nella zona costiera. Inizialmente, ha tentato di atterrare nell’area portuale, ma poi l’atterraggio è stato organizzato presso il campo sportivo vicino. Qui, la persona ferita è stata recuperata e trasferita in ospedale a Salerno per le cure del caso.

Le condizioni della persona ferita

Sebbene la persona abbia riportato una grave ferita alla testa, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, la situazione è stata considerata così seria da richiedere l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto immediato in ospedale.

Questo incidente a Palinuro è un triste promemoria dell’importanza di mantenere sempre la massima prudenza durante le attività all’aperto. Grazie all’intervento tempestivo dell’elicottero del servizio di Elisoccorso del 118, la persona ferita ha ricevuto le cure necessarie in modo tempestivo.