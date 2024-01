Incidente a Casal Velino: scontro tra due auto, diverse persone coinvolte

Incidente stradale questa mattina in località Torricelli, nel Comune di Casal Velino. Per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate due auto con a bordo complessivamente otto persone, tra cui dei minori; violento l’impatto con le vetture che hanno occupato la carreggiata rendendo impossibile il transito.

I soccorsi

Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri della stazione di Acquavella che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Intervenuti anche i sanitari del 118.

Per fortuna nessuno ha riportato serie conseguenze.

In attesa che i mezzi incidentati fossero spostati è stato necessario bloccare il transito e ciò ha determinato code e disagi.

Lo scontro è avvenuto in prossimità di una curva; forse un’auto è sbandata a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.