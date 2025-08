Incendio ad Ascea: fiamme devastano il versante di Rizzico, un elicottero in azione

Non si arresta l’ondata di incendi che da tempo colpisce l’intero versante cilentano. Questa mattina un rogo di vaste dimensioni ha colpito il Comune di Ascea, più precisamente la zona di Rizzico. Al momento sono circa 10 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo.

Sul posto

Sul posto fin dalle prime ore della giornata sono presenti due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, i vigili del Fuoco del Distaccamenti di Vallo della Lucania e i Carabinieri del nucleo forestale di Casal Velino per le dovute indagini del caso. A coordinate le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della comunità Montana. Data la vastità dell’incendio è stato necessario attivare anche l’elicottero della Regolione Campania in maniera tale da velocizzare le operazioni di spegnimento.

Le fiamme

Le fiamme alte hanno colpito un intero versante collinare, non facile da raggiungere. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha anche evitato che il rogo colpisse una pineta di circa 25 ettari presente nella parte sottostante l’incendio. Massima ora è l’attenzione per il versante alte dell’incendio che potrebbe colpire le abitazioni presenti in zona. Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento.