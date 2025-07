Incendio a Pisciotta, brucia la collina in località Murata

Un vasto incendio ha colpito nuovamente il territorio di Pisciotta. Questa volta il rogo ha invaso gran parte della collina presente in località Murata.

L’intervento delle squadre antincendio

Sul posto immediato è stato l’arrivo di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, prevenienti rispettivamente da San Nicola di Centola e da Ascea, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi (DOS), e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

Le fiamme alte, visibili anche a diversi chilometri di distanza, hanno avvolto in breve tempo una vasta area, complice il vento che nelle ultime ore si è alzato in tutta la zona. Motivo per il quale si è reso necessario l’arrivo anche dell’elicottero della Regione Campania e del Canadair, per tentare di spegnere il rogo nel più breve tempo possibile.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri Forestali di Pisciotta.

Danni ingenti

Ingenti al momento sono i danni provocati a tutto l’ambiente circostante a causa del fuoco che ha bruciato gran parte della macchia mediterranea presente nell’area colpita dalle fiamme.

Da diverse ore proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del rogo.