Importante riconoscimento per Antonella Maraio e la sua scuola di inglese

Antonella Maraio e la sua scuola di inglese di Albanella hanno ricevuto un importante riconoscimento durante il seminario “Trinity days 2023 redisigning the future”, tenutosi a Napoli e organizzato dal Trinity College London.

Le ragioni del riconoscimento

Il riconoscimento è stato assegnato non solo per essere una sede d’esame Trinity College London (numero 69643), ma soprattutto per le attività svolte dalla scuola. Nonostante sia un centro accreditato solo da pochi anni, la scuola di Albanella ha organizzato fin da subito sessioni di esame, garantendo una buona preparazione agli allievi.

Chi è Antonella Maraio

Antonella Maraio, presidente del consiglio comunale di Albanella e giovane professionista del territorio con una laurea in lingue, ha fondato la scuola di lingua inglese alcuni anni fa, ottenendo un ottimo riscontro. Ora, con il riconoscimento del Trinity College London, la scuola di Antonella Maraio ottiene un nuovo importante riconoscimento.