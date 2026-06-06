Il giuramento di Nicholas Castello: dal Cilento alla Festa dell’Arma a Reggio Calabria

Il percorso professionale all’interno dell’Arma dei Carabinieri rappresenta da sempre un legame indissolubile tra dedizione personale e servizio alla Repubblica. La storia del giovane carabiniere Nicholas Castello, originario di San Mauro La Bruca, incarna perfettamente questo spirito di sacrificio e attaccamento ai valori istituzionali, culminato nelle recenti celebrazioni che hanno unito l’emozione familiare ai massimi onori dello Stato.

Dalla preparazione al simbolo degli alamari

Il cammino di Nicholas Castello è iniziato ufficialmente il 18 novembre, data del suo ingresso presso la scuola allievi. Da quel momento, il giovane ha intrapreso un percorso intensivo caratterizzato da studi approfonditi e un severo addestramento, propedeutico al servizio attivo.

Questo periodo di formazione ha trovato un primo e significativo culmine lo scorso 28 maggio. In un’atmosfera intima e di forte carica emotiva, si è svolto il rito del passaggio degli alamari. A rendere l’evento ancora più memorabile è stato il padre del giovane, che ha avuto il privilegio di apporre personalmente sulla divisa del figlio lo storico simbolo d’appartenenza alla Benemerita, siglando così un ideale passaggio di consegne basato sull’orgoglio e sulla tradizione.

Il giuramento solenne a Reggio Calabria

Il momento di massima formale solennità si è consumato il 5 giugno, in una data di per sé storica in quanto coincidente con la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri. La cornice scelta per l’evento è stata quella del lungomare di Reggio Calabria, specificamente presso la suggestiva Arena dello Stretto (Anfiteatro Ciccio Franco).

In questo contesto di eccezionale rilevanza istituzionale, Nicholas Castello ha prestato il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Il giovane ha vissuto questo atto solenne davanti alle più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’evento ha assunto una valenza particolare anche per il territorio d’origine del militare: Nicholas è stato infatti l’unico allievo carabiniere presente proveniente dall’area del Cilento.