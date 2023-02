I tre candidati coordinatori del nuovo Forum dei Giovani della Città di Eboli scrivono una lettera alla Preside Savino

Una lettera alla Preside Annalisa Savino. Un modo per esprimere vicinanza e sostegno in un momento storico che ha scritto pagine di cronaca del Paese. L’iniziativa è dei tre candidati coordinatori del nuovo Forum dei Giovani della Città di Eboli. La dirigente cilentana d’origine, nei giorni scorsi aveva scritto una lettera per sensibilizzare i suoi studenti, dopo la brutale aggressione avvenuta a Firenze proprio ai danni di alcuni ragazzi.

La lettera alla dirigente

Così inizia la nota:

“Cara Preside Savino, le scriviamo per congratularci con lei e mostrarle massimo sostegno per il coraggio e l’impegno dimostrato nel difendere fondamentali diritti, gli stessi diritti che, cento anni fa, a causa di persone come coloro i quali si sono macchiati di un gesto così meschino quanto pericoloso, pochi giorni fa dinanzi il Liceo Michelangiolo di Firenze, venivano negati a tutte quelle persone che non condividevano quegli ideali, se così si può definirli. Squadrismo, violenza, razzismo, abuso, sopruso, tirannia, repressione, censura, sopraffazione: questo è stato il fascismo, questo è il fascismo; in un momento storico come questo, in cui persone con queste vedute si sentono legittimate anche dal ministro Valditara che non ha avuto il coraggio o, meglio dire, l’intenzione di denunciare atti come questi, il fascismo rischia di essere anche il nostro futuro”.

La missiva prosegue:

“Su iniziativa della lista XD390 poi allargata ai coordinatori delle altre liste candidate al Forum dei Giovani di Eboli (SA) e a nome di ciascuno dei candidati delle liste, ripudiamo il fascismo in ogni sua forma e vogliamo, con questa lettera, prendere posizione in merito e ci schieriamo contro queste persone, contro questi atti di violenza, contro il fascismo, in memoria di chi, per combatterlo, ha sacrificato la propria vita. Rinnoviamo le nostre più sentite congratulazioni per aver mandato un messaggio forte e preciso, per aver denunciato, per aver ispirato e per aver preso posizione”.

La nota

La missiva porta la firma di Francesco Chiagano coordinatore lista XD390, Andrea Simeone coordinatore liste Valore Futuro, Proiettiamoci, Eboli è Viva, Gioventù a lavoro per la nostra città, Andrea Rocco coordinatore coalizione Giovani Sul Serio.