I lavori sulla Cilentana in piena estate scatenano l’ira di turisti e cittadini: traffico bloccato e lunghe file

Fare il tratto di strada sulla Cilentana, tra Agropoli nord e Agropoli sud, è diventato un vero e proprio incubo per tutti gli automobilisti. I lavori sulla carreggiata infatti, continuano a scaturire file chilometriche che costringono turisti e cittadini a rimanere per tanto tempo bloccati nel traffico.

La situazione

Continuano i disagi nel Cilento a causa dell’eccessivo traffico provocato dai lavori svolti in piena estate. Oltre al consueto passaggio di pendolari e cittadini del posto, l’arrivo dei tanti turisti in questo periodo di vacanze, ha creato una situazione insostenibile.

Il cantiere sulla Cilentana, per la realizzazione della bretella che possa congiungere Battipaglia ad Agropoli, regolato da un impianto semaforico, crea costanti rallentamenti alla circolazione, diventando un brutto biglietto da visita per chi ha scelto di trascorrere qualche ora di relax in questa meravigliosa terra. In particolare nel weekend, il caos regna sovrano e gli automobilisti insorgono. L’arteria stradale alla quale si fa riferimento, ricopre un ruolo fondamentale perchè rappresenta la porta d’accesso a tante località e paesi del Cilento.

Indignazione sui social

Arrivano fortissime le lamentele da parte dei cittadini e dei turisti che, sui social, pubblicano costantemente video e foto che ritraggono la lunga attesa in coda. I commenti più in voga riguardano l’incredulità nel fare questo tipo di lavori durante il periodo estivo. Non manca chi ribadisce che “Ogni anno è la stessa storia”. Altri invece invocano la realizzazione della bretella “Altrimenti il problema non verrà mai risolto”.