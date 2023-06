Cilento: sei comuni insieme per un progetto di promozione turistica

Il Comune di Castelnuovo Cilento, intende presentare un progetto in qualità di Comune Capofila del partenariato composto dai comuni di Omignano, Stella Cilento, Salento, Perito e Teverola, per creare un “Viaggio” capace di integrare l’offerta culturale e turistica dei propri territori.

Gli obiettivi dell’avviso pubblico

La Regione Campania con propria delibera dello scorso 4 maggio ha stabilito di programmare risorse per complessivi € 10.000.000,00 a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, destinate alla definizione di un Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

L’avviso intende sostenere l’elaborazione di un programma regionale di itinerari promozionali in grado di convogliare, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati, costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero nonché un fattore di sviluppo locale e di crescita, con ricadute sui territori anche in termini di apprezzamento dell’appartenenza.

Il progetto di Castelnuovo

L’Ente guidato dal sindaco Eros La Maida intende partecipare all’avviso in questione, in qualità di Ente capofila, con il progetto “Castrum novum…la tradizione va in scena tra fiabe, poesie e aforismi”.

La partecipazione all’Avviso in questione è riservata esclusivamente a proposte progettuali in forma di partenariato tra non meno di sei Comuni volte alla realizzazione di “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”, con un finanziamento massimo pari a € 120.000,00.

«Anche quest’anno abbiamo partecipato, in forma associativa , al POC Campania 2014-2020 per realizzare “ Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” al fine di promuovere turisticamente la Campania – PeriodoGiugno 2023- Maggio 2024 con il Progetto “ Castrum Novum…la tradizione va in scena tra fiabe, poesie e aforismi “. – commenta il primo cittadino Eros La Maida – Non è stato facile quest’anno partecipare, ma ci siamo riusciti. Comunque. Non era scontato riuscirci, come è tutto non scontato nella vita».