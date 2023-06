Cilento: Comuni insieme per integrare l’offerta culturale e turistica dei propri territori

Il Comune di Agropoli, intende presentare un progetto in qualità di Comune Capofila del partenariato composto dai comuni di Castellabate, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Torchiara per creare un “Viaggio” capace di integrare l’offerta culturale e turistica dei propri territori.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto condiviso dai Comuni partner prevede, come da finalità del bando regionale, l’individuazione di itinerari turistico culturali, naturalistici ed enogastronomici per connettere le peculiarità dei territori. I centri cilentani ha sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato alla presentazione del progetto “P.A.C.E. Paestum Alto Cilento Experience. Dalla baia di Trentova – Tresino ai Borghi”.

Le finalità dell’Avviso pubblico

La Linea di Azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di “promuovere il territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc)” con la partecipazione delle comunità locali.

La partecipazione all’Avviso in questione è riservata esclusivamente a proposte progettuali in forma di partenariato tra non meno di sei Comuni volte alla realizzazione di “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”, con un finanziamento massimo pari a € 120.000,00.