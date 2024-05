Oliveto Citra, colpo alla Bcc di Aquara: portato via denaro per diverse migliaia di euro

Nelle ultime settimane, la provincia di Salerno è stata teatro di una serie di furti ai danni delle filiali della Banca di Credito Cooperativo (Bcc), mettendo in allarme le autorità e la comunità locale. L’ultimo episodio si è verificato nella notte scorsa, precisamente in via Comunale Laurone nel comune di Oliveto Citra. La filiale presa di mira è stata quella della Bcc di Aquara. Sfruttando la chiusura per il weekend e i lavori interni in corso, i malviventi hanno forzato una delle saracinesche dell’istituto di credito, guadagnandosi l’accesso alla struttura situata in Via Comunale.

La ricostruzione

In pochi minuti, i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, penetrando in una cassaforte di sicurezza e facendo razzia di diverse decine di migliaia di euro in contanti, contenute all’interno di un’apposita cassa. Al momento del furto, la filiale era interessata da lavori, tra cui l’installazione dello sportello bancomat. Questo potrebbe aver ridotto il quantitativo di denaro contante presente all’interno della cassaforte.

Indagini in corso

Le indagini sono già in corso e le telecamere di videosorveglianza hanno catturato le immagini dei malviventi, che ora sono al vaglio dei Carabinieri della locale stazione di Contursi Terme. La comunità locale è preoccupata per la ripetizione di questi furti, che non solo danneggiano l’istituto di credito, ma mettono anche a rischio la sicurezza economica della zona.