Guardia Costiera di Palinuro: incontro con gli studenti delle scuole primarie in viaggio di istruzione nel Cilento

In una giornata ricca di emozioni e apprendimento, gli studenti di alcune scuole primarie della Campania hanno avuto l’opportunità di immergersi nel fascino del mondo marittimo, grazie a un’iniziativa organizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu odv di Montecorice.

Nell’ambito di un viaggio di istruzione nel Cilento, i circa 80 bambini hanno visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, accolti dal Comandante, Tenente di Vascello (CP) Samantha Losito, e dall’equipaggio della motovedetta.

Alla scoperta dei compiti della Capitaneria di Porto

Con entusiasmo e curiosità, i giovani visitatori hanno ascoltato le spiegazioni del Comandante Losito e dell’equipaggio, scoprendo i compiti istituzionali del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione. I bambini hanno appreso l’importanza del rispetto delle regole in mare e l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Capitaneria di Porto nel garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano in mare.

Tutelare l’ambiente marino: un impegno per il futuro

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire il tema della tutela dell’ambiente marino. Partendo dalla presenza dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, i bambini hanno scoperto le attività che la Capitaneria di Porto svolge per proteggere l’ecosistema marino e costiero.

Con particolare interesse, hanno seguito le spiegazioni relative agli interventi a favore della fauna marina locale, in particolare delle tartarughe Caretta Caretta, che proprio in questo periodo dell’anno nidificano lungo le coste del Cilento.

Un’esperienza indimenticabile

La visita all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro si è conclusa con un senso di profonda ammirazione per il lavoro svolto dalla Capitaneria di Porto. I bambini hanno potuto toccare con mano l’impegno e la dedizione degli uomini e delle donne del Corpo, diventando essi stessi piccoli ambasciatori della cultura marittima e della tutela dell’ambiente.