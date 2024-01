Castellabate, salvata tartaruga caretta caretta intrappolata in una rete

A Castellabate, nello spettacolare isolotto di Punta Licosa, è stata tratta in salvo una tartaruga caretta caretta. Il tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato quando un uomo, nel suo quotidiano giro di pulizia, si è reso immediatamente conto che qualcosa non andava. Facendo maggiore attenzione, infatti, si è accorto che l’esemplare di tartaruga era intrappolato in una rete attaccata su una grande latta di plastica.

Il recupero

Il protagonista del “salvataggio” è un cittadino di Castellabate, Renato Gallo. L’uomo si è subito prodigato per tagliare i fili in cui la tartaruga si era attorcigliata non riuscendosi più a muovere. Successivamente, l’esemplare è stato lasciato libera di ritornare in mare e prendere il largo.