Giuseppe Orlando re delle Dolomiti: trionfo in volata alla Top Dolomites di Pinzolo

Sa solo vincere Giuseppe Orlando! Nella giornata di ieri, infatti, il ciclista montefortese ha centrato la seconda vittoria di fila alla “Top Dolomites” di Pinzolo. Una scalata al gradino più alto del podio, ottenuta in volata, all’ultimo respiro, come piace a lui.

Momento d’oro per Orlando, che ha recuperato uno stato di forma stratosferico e non vuole fermarsi: la prossima data da cerchiare sul calendario è il 21 giugno, la “Sportful Dolomiti Race” a Feltre. È la granfondo più dura d’Europa, ma, date le premesse, l’obiettivo non può che essere la tripletta.

Il circuito e la gara

La “Top Dolomites” è un circuito che sollecita tremendamente la resistenza degli atleti e le loro qualità di scalatori. Il percorso si distende su 110 km da Pinzolo a Riva del Garda (e ritorno), coprendo ben 2650 metri di dislivello. La salita più dura è la prima, “Passo Daone”. Gli ultimi trenta km, invece, sono pianeggianti con una leggera salita a preparare l’ascesa a “Passo Durone”.

Proprio a “Passo Durone”, ieri, si è consumato il duello decisivo per la gara. Solo due atleti, infatti, si sono dati battaglia per la vittoria finale: Orlando e il beniamino di casa, Patrick Facchini, più volte vincitore del titolo. In volata a spuntarla è stato il cilentano, che ha centrato il primo posto alla prima partecipazione.

Le dichiarazioni di Orlando

Ai nostri microfoni Orlando ha voluto raccontare i difficili mesi dell’infortunio, che lo ha tenuto lontano dalle strade: “È stato un inverno difficile per l’infortunio che ho avuto, non ho mai mollato, mi sono allenato con la stessa determinazione di sempre e non mi sono mai scoraggiato!”

“Il mio esordio stagionale doveva essere alla Nove Colli di Cesenatico (24 maggio), ma ho avuto altri problemi di salute e ho dovuto posticipare alla Marcialonga” – ha continuato Orlando, che si gode il momento – “Ho vinto subito; quindi, mi ricordo ancora come si fa!”

Poi uno sguardo al “vero” obiettivo della stagione: “L’obiettivo della stagione è uno, ed è la ‘Maratona delle Dolomiti’, tutti sanno che mi alleno duramente proprio per questo traguardo!”.