Giornata nazionale per la vita: al via le iniziative solidali “Prima i bambini” a Vallo della Lucania

Il mese di febbraio nel Cilento si apre all’insegna della sensibilizzazione con le celebrazioni della 48ª Giornata nazionale per la vita. Quest’anno l’evento è accompagnato dallo slogan significativo “Prima i bambini”, un monito che pone l’accento sulla tutela dei più piccoli e sul valore dell’esistenza sin dai suoi esordi. Le iniziative previste mirano a coinvolgere la comunità in gesti concreti di supporto attraverso eventi di piazza e momenti culturali di beneficenza.

Le iniziative in piazza Vittorio Emanuele

Nelle domeniche del 1 e 8 febbraio, il centro dell’attività sociale sarà Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania, nell’area adiacente al Santuario della Madonna delle Grazie. In queste date verranno proposti “I Biscotti della Solidarietà” insieme a dei portachiavi che richiamano il simbolo della vita. L’intero ricavato della vendita sarà destinato al finanziamento delle attività benefiche promosse dal Movimento per la vita, associazione impegnata nel sostegno di progetti solidali sul territorio.

Il concerto di beneficenza al Santuario

Il programma delle celebrazioni culminerà nella serata di domenica 8 febbraio con un appuntamento dedicato alla musica e alla raccolta fondi. Alle ore 19.30, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, si terrà un concerto di beneficenza che vedrà come protagonista il Coro di Foria di Centola.

La formazione sarà diretta dal Maestro Pina d’Alessandro e si avvarrà della partecipazione speciale del maestro e cantautore Nicola Napolitano. L’evento rappresenta un’ulteriore occasione per contribuire attivamente alle finalità umanitarie legate alla Giornata nazionale per la vita.