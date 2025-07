Estate 2025: allestiti punti spiaggia per disabili nelle località costiere del Golfo di Policastro

Abbattere le barriere architettoniche e permettere a tutti i diversamente abili di accedere al meraviglioso mare del Cilento. È quanto voluto e realizzato nei Comuni costieri del Golfo di Policastro e afferenti al Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca.

Le spiagge attrezzate

Sono dunque sette, come ormai succede da diversi anni, le spiagge attrezzate per i diversamente abili lungo l’intera costa che da Sapri arriva a Palinuro, passando per Villammare, Capitello, Policastro Bussentino, Scario e Marina di Camerota. In ogni punto spiaggia allestito vi è la presenza di una passerella che permette ai diversamente abili l’ingresso fino in acqua in maniera del tutto agevole attraverso l’utilizzo di una sedia Job.

E non solo, nei punti spiaggia allestiti, sono presenti operatori che assistono i diversamente abili durante la loro permanenza in spiaggia e far trascorrere loro momenti di pieno relax . Un servizio importante dunque per tutti i Comuni costieri del Golfo di Policastro, realizzato grazie ad una perfetta sinergia tra gli amministratori locali e il Piano di Zona Ambito S9.