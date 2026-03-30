Emergenza nelle grotte di Castelcivita, ma è un’esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico

Il fine settimana del 28 e 29 marzo ha segnato un momento cruciale per l’aggiornamento tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. La delegazione speleologica regionale è stata infatti protagonista di un articolato evento formativo, curato dalla Scuola Regionale di Soccorso Speleologico, volto a perfezionare le metodologie di intervento in contesti sotterranei complessi.

L’iniziativa si inserisce nel rigoroso piano di formazione permanente che l’organizzazione impone ai propri operatori. Il mantenimento degli elevati standard tecnici richiesti per operare in ambienti impervi non è solo un obbligo procedurale, ma una garanzia di efficacia per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei soccorritori stessi.

Operazioni nella Grotta di Castelcivita: la gestione della barella

La prima fase dell’addestramento, svoltasi sabato 28 marzo, ha avuto come scenario la celebre Grotta di Castelcivita. I tecnici hanno operato in aree remote, lontane dai percorsi abitualmente frequentati dal flusso turistico, per confrontarsi con le reali difficoltà morfologiche del sistema ipogeo.

Il fulcro dell’attività è stato il trasporto della barella, un’operazione che richiede coordinazione millimetrica e una profonda conoscenza degli spazi. I tecnici hanno testato diverse metodologie di movimentazione per adattarsi alle varie tipologie di ambienti che caratterizzano le cavità naturali, dove ogni restringimento o irregolarità del terreno rappresenta una sfida logistica significativa.

Manovre di recupero e progressione verticale

Nella giornata di domenica 29 marzo, l’attenzione si è spostata sulla gestione dei tratti verticali. L’esercitazione si è svolta all’interno di una seconda cavità, anch’essa non interessata dal turismo, dove il personale specializzato ha simulato complesse manovre di recupero della barella.

In questo contesto, la padronanza delle tecniche di corda e dei sistemi di carruggio diventa fondamentale. Il superamento dei dislivelli in grotta rappresenta uno dei momenti più delicati di un intervento di soccorso, richiedendo una perfetta integrazione tra forza fisica, attrezzature d’avanguardia e protocolli di sicurezza standardizzati. Questi eventi formativi assicurano che ogni tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico sia pronto a intervenire con massima tempestività e professionalità in caso di emergenza.