Emergenza furti a Capaccio Paestum: colpo in pieno centro, cresce la paura tra i residenti

L'allarme furti a Capaccio Paestum non si ferma: colpo in pieno centro a Capaccio Scalo. Cresce l'esasperazione dei residenti

Ernesto Rocco

Non accenna a placarsi l’ondata di criminalità che sta colpendo il territorio di Capaccio Paestum. La cittadinanza, ormai esasperata, invoca a gran voce un potenziamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine.

A destare particolare allarme è la sfrontatezza dei malviventi, capaci di agire non solo con il favore delle tenebre, ma anche in pieno giorno e in zone densamente frequentate, dimostrando una totale noncuranza per la possibile presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni.

L’ultimo episodio a Capaccio Scalo

L’ennesimo furto si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in via Antonio Gramsci, proprio nel cuore pulsante di Capaccio Scalo.

Leggi anche:

Agropoli, ancora un furto: colpo in un cantiere. Paura anche a Capaccio Paestum

I ladri hanno messo in atto un piano rapido e preciso: dopo aver forzato un balcone, sono penetrati in un appartamento riuscendo a rovistare in ogni stanza in una manciata di minuti. Il bottino, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe composto da gioielli, orologi e denaro contante. Una volta ottenuto quanto cercato, i malviventi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce prima che potesse scattare l’allarme.

La risposta dei cittadini e delle autorità

Al loro rientro, i proprietari hanno trovato l’abitazione a soqquadro, realizzando immediatamente l’entità del danno subito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e per avviare le indagini. Tuttavia, il clima che si respira in città è di profonda insicurezza.

Non si tratta infatti di un caso isolato: negli ultimi giorni diverse aree del comune e dei centri limitrofi sono state prese di mira con modalità analoghe. La richiesta che arriva dai residenti è univoca: servono misure concrete e un pattugliamento più capillare per restituire serenità a una comunità che si sente sempre più vulnerabile.

