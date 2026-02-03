Agropoli, ancora un furto: colpo in un cantiere. Paura anche a Capaccio Paestum

Non si placa l’allarme furti nel comprensorio cilentano. Ignoti hanno portato via da un cantiere edile di Agropoli per la realizzazione di un’abitazione, materiale da costruzione. Il colpo è avvenuto presumibilmente durante la notte in via Piana delle Pere; sono stati gli operai a rendersi conto di quanto accaduto alla ripresa dei lavori.

Durante il weekend ignoti hanno colpito anche a Capaccio Paestum, incuranti della presenza dei proprietari all’interno. Questi ultimi, accortisi di quanto stava accadendo, si sono barricati nella camera da letto; inermi di fronte all’azione dei malviventi.

Allarme furti, i precedenti

Precedentemente diverse segnalazioni erano arrivate da Albanella e Altavilla Silentina. Anche in questo caso, uno dei colpi è avvenuto con i proprietari di casa che si trovavano all’interno. Colpi anche a Castellabate e Roccadaspide; in quest’ultimo caso i malviventi hanno aggredito i proprietari per poi sottrarre denaro, oggetti di valore e un’auto.

Non indenne dai furti anche il Vallo di Diano, con la scuola di San Rufo depredata di pc e materiale scolastico. Precedentemente un’auto era stata rubata a San Pietro al Tanagro.