Agropoli, ancora un furto: colpo in un cantiere. Paura anche a Capaccio Paestum

Non si placa l'allarme furti nel comprensorio cilentano. Nuovi colpi nelle ultime ore ad Agropoli e Capaccio Paestum

Ernesto Rocco
San Pietro al Tanagro

Non si placa l’allarme furti nel comprensorio cilentano. Ignoti hanno portato via da un cantiere edile di Agropoli per la realizzazione di un’abitazione, materiale da costruzione. Il colpo è avvenuto presumibilmente durante la notte in via Piana delle Pere; sono stati gli operai a rendersi conto di quanto accaduto alla ripresa dei lavori.

Durante il weekend ignoti hanno colpito anche a Capaccio Paestum, incuranti della presenza dei proprietari all’interno. Questi ultimi, accortisi di quanto stava accadendo, si sono barricati nella camera da letto; inermi di fronte all’azione dei malviventi.

Allarme furti, i precedenti

Precedentemente diverse segnalazioni erano arrivate da Albanella e Altavilla Silentina. Anche in questo caso, uno dei colpi è avvenuto con i proprietari di casa che si trovavano all’interno. Colpi anche a Castellabate e Roccadaspide; in quest’ultimo caso i malviventi hanno aggredito i proprietari per poi sottrarre denaro, oggetti di valore e un’auto.

Non indenne dai furti anche il Vallo di Diano, con la scuola di San Rufo depredata di pc e materiale scolastico. Precedentemente un’auto era stata rubata a San Pietro al Tanagro.

