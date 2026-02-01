Cilento, ancora furti: colpi ad Albanella e Altavilla Silentina

Si susseguono le segnalazioni di ladri e furti nel Cilento nelle ultime ore. Dopo l’aggressione con furto avvenuta, solo due giorni fa, in località Doglie di Roccadaspide, ai danni di due coniugi, oggi l’allarme è arrivato da Albanella, comune che confina con la frazione rocchese, e da Altavilla Silentina.

La ricostruzione dei fatti

Verso le 18:30 i malviventi sono riusciti ad introdursi all’interno di un’abitazione della frazione Cerrelli di Altavilla Silentina, ancora non è stata fatta la stima dei danni e non si sa cosa siano riusciti a portare via, ma sul posto, in questi minuti, ci sono i Carabinieri.

Colpo messo a segno anche in via Tempone Giampietro nella frazione di Matinella di Albanella, dove, sempre questa sera, i ladri sono riusciti ad entrare in una casa mentre i proprietari erano all’interno. La segnalazione è arrivata dal cittadino Michele Battagliese.

Ecco come hanno agito i malviventi

Altri residenti hanno raccontato che, a quanto pare, i proprietari si trovavano al piano inferiore della loro villetta al momento del furto e non si sarebbero resi conto della presenza dei malviventi che, incuranti della presenza di persone in casa, sono riusciti ad entrare dal piano superiore e a portare via tutti gli oggetti di valore trovati prima di darsi alla fuga lasciando le camere sottosopra.

L’appello ai cittadini

Da Altavilla Silentina si rinnova l’appello del Sindaco, Francesco Cembalo a denunciare i furti o i tentativi di furti alle Forze dell’Ordine cosi da poter avere i numeri del fenomeno utilissimi per beneficiare delle misure di potenziamento della sicurezza.

Allarme tra i residenti

Intanto i cittadini sono preoccupati e in allarme tanto che basta poco, oramai, a scatenare il panico: basti pensare che una signora che era rimasta ferma per strada nel tentativo di capire quale strada percorrere è stata segnalata come sospetta sui gruppi social dei residenti; niente pericolo, ma il caso è emblematico per capire le angosce e le paure della gente a causa dell’allarme furti che non si arresta.