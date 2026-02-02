Colpo a San Rufo: rubati i computer nella scuola media

Ancora furti nel comprensorio del Vallo di Diano. Durante il fine settimana, ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico in Borgo Castagneto di San Rufo e, dopo aver forzato uno degli accessi hanno portato via computer e materiale didattico, causando anche danni alle strutture.

Furto a scuola, studenti a casa

Il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, ha disposto per oggi la sospensione delle attività didattiche, al fine di consentire gli interventi necessari al ripristino dei locali e alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’edificio.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.