Elezioni comunali a Campagna: Adele Amoruso è il nuovo sindaco

Il responso delle urne è definitivo: Adele Amoruso è il nuovo sindaco di Campagna. La candidata ha conquistato la fascia tricolore con il 52% circa, chiudendo una tornata elettorale intensa e confermando il proprio vantaggio sugli avversari. A nulla è valso il tentativo di rimonta di Livio Moscato, che si è fermato al secondo posto.

Una nuova era per la città di Campagna

Nonostante una competizione vissuta fino all’ultimo voto, il consenso raccolto da Amoruso è risultato decisivo per la vittoria. Con l’elezione di Amoruso si apre una nuova pagina amministrativa per il comune di Campagna. La neo-sindaca, sostenuta da una solida coalizione, si prepara ora a formare la giunta che dovrà guidare l’ente nei prossimi anni.

Attesa per il consiglio comunale

Gli occhi della città sono ora rivolti alla composizione del nuovo Consiglio Comunale, che vedrà la distribuzione dei seggi in base all’esito del voto di lista.

La vittoria di Amoruso, arrivata al termine di una campagna elettorale combattuta, segna un momento di profondo rinnovamento politico per la comunità, chiamata a rispondere alle sfide amministrative che attendono la nuova amministrazione.