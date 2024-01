Ecco l’almanacco del 4 gennaio 2024: notizie, avvenimenti storici e curiosità

Il 4 gennaio si presenta come una data ricca di significati, carica di Santi venerati, eventi storici e curiosità intriganti. In questo articolo, esploreremo il fascino di questa giornata particolare.

Santi del Giorno

Santa Angela da Foligno

Santi Ermete e Caio (Martiri)

San Ferreolo di Uzès (Vescovo)

San Rigoberto di Reims (Vescovo)

San Rigomero (Vescovo)

Sant’Abruncolo (Vescovo)

Santa Dafrosa di Roma (Sposa e Martire)

Santa Farailde di Gand (Vedova)

Accadde Oggi

2010 – Inaugurato il grattacielo più alto del mondo: Con una spettacolare cerimonia, in stile hollywoodiano, viene inaugurato a Dubai il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

1967 – Album di debutto dei Doors: Il 4 gennaio del 1967 è una di quelle date che hanno segnato per sempre la storia del rock! Quattro ventenni dell’Università di Los Angeles pubblicarono il loro album di debutto

Nati in questo giorno

1809 – Louis Braille: Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo.

1960 – Michael Stipe: Star mondiale della musica, per trent’anni frontman di una delle migliori band del genere rock.

Nati… sportivi

1974 – Armin Zöggeler: Nato a Merano (in provincia di Bolzano) è un ex campione olimpico e mondiale di slittino, meritatamente nella storia di questa disciplina invernale.

Eventi Sportivi

1997 – Ronaldo vince il Pallone d’oro: Il brasiliano Ronaldo con 222 voti ha vinto la 42ª edizione del premio calcistico “Pallone d’oro”. Nel corso del 1996 aveva giocato prima nel Barcellona e poi nell’Inter.

Scomparsi oggi

2015 – Pino Daniele: L’uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli, dopo il diploma di ragioniere imbraccia la chitarra in vari gruppi, quali “Batracomiomachia” e “Napoli Centrale”, dove conosce James Senese. Nel 1976 incide il primo 45 giri (con le canzoni “Che calore” e “Furtunato”), che anticipa di un anno l’album d’esordio Terra mia, strettamente legato alla tradizione partenopea, con brani destinati a diventare cavalli di battaglia: ‘Na tazzulella ‘e cafè e Napule è. Gli anni Novanta lo consacrano a livello nazionale con album che vendono milioni di copie, facendo la storia del repertorio classico della canzone italiana: da “Un uomo in blues” a Che Dio ti benedica, da “Non calpestare i fiori nel deserto” a “Dimmi cosa succede sulla terra”. Nel contempo sono innumerevoli le star italiane ed internazionali che collaborano con lui, come Ralph Towner, Pat Metheny, Eric Clapton, Jovanotti e Claudio Baglioni.

1960 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo.

L’aforisma del giorno

In questa giornata speciale, riflettiamo sull’aforisma del giorno: “Il cambiamento è l’unica costante.” Questa massima, spesso attribuita al filosofo greco Eraclito, sottolinea la natura inevitabile e inesorabile del cambiamento. Il quattro gennaio è un promemoria per abbracciare la mutabilità della vita, adattandosi e crescendo con ogni nuova sfida.