Metrò del Mare, nuova gara poi affidamento diretto: «Siamo fiduciosi»

Per il Metrò del Mare è imminente la pubblicazione di una nuova gara d’appalto. Qualora anche questa dovesse andare deserta si procederà all’affidamento diretto del servizio di collegamento via mare dal Cilento alla Costiera Amalfitana e Capri. Questo il cronoprogramma stabilito dalla regione Campania che porterà, da qui a luglio, all’attivazione del servizio.

La procedura

La prima gara d’appalto per il Metrò del Mare non ha portato risultati: nessun armatore, infatti, ha risposto all’avviso dell’Ente regionale. Ora ne sarà predisposta una seconda che, qualora dovesse risultare inefficace, porterà gli uffici di Palazzo Santa Lucia ad avviare l’affidamento diretto.

Rispetto allo scorso anno, quindi, si punta a partire in anticipo per evitare i disagi del 2023 quando i collegamenti via mare partirono in estate inoltrata e con problemi di accesso in alcuni scali portuali a causa di un’imbarcazione inadeguata alle infrastrutture cilentane.

«Ci siamo interfacciati con il presidente della commissione trasporti Luca Cascone, ci ha informato sulle procedure ma ci assicurato che c’è fiducia nell’attivazione del servizio», ha spiegato l’assessore al porto e demanio di Agropoli, Giuseppe Di Filippo.