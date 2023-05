Eboli: Se leggi, sei forte! In fase di ultimazione il calendario de “Il Maggio dei libri 2023”

Come accade ormai da tanti anni, anche per il 2023 il Comune di Eboli ha predisposto il calendario de “Il Maggio dei Libri”.

Le iniziative: ecco i dettagli

Le iniziative, che sono inserite nel calendario istituzionale e che arrivano anche da rassegne organizzate e ideate da associazioni culturali e luoghi di cultura, sono passate al vaglio della Presidente della Commissione Cultura Lucilla Polito.

Le dichiarazioni

«Sono felice di riprendere, in accordo con il sindaco Mario Conte e l’Amministrazione tutta, questa iniziativa dall’alto valore culturale – ha spiegato la consigliera Polito – Il tema di quest’anno “Se leggi sei forte”, vuole sottolineare l’importanza della lettura nella crescita personale come baluardo nei confronti delle difficoltà della vita. Più si legge, più si conosce, più si è in grado di valutare situazioni ed effettuare scelte. Particolare attenzione sarà dedicata al mondo giovanile, in modo da trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la lettura, viatico per arricchire e formare lo spirito critico».

Al ricco programma di eventi hanno contribuito, oltre il Forum dei Giovani, diverse realtà culturali del territorio e gli istituti scolastici, questi ultimi anche sottoscrittori del patto per la lettura.

Diverse le locations che abbracceranno l’intero territorio comunale, nell’intento di coinvolgere la collettività tutta.