Dramma a Castelnuovo Cilento, uomo trovato morto in campagna

Un uomo di 70 anni circa, G.M. è stato trovato senza vita nella sua auto da alcuni passanti, questo pomeriggio, intorno alle 17:00, lungo la SP 433 in località Police, a Castelnuovo Cilento.

Le cause del decesso sono al momento sconosciute, sul posto i soccorritori e le autorità competenti che indagano sul caso.

Possibile che l’anziano sia deceduto in seguito ad un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, né gli ha permesso di contattare i soccorsi.

Indagini in corso

L’uomo, che di professione faceva il pastore, era molto noto nel piccolo comune cilentano. La notizia del suo decesso si è diffusa velocemente nel comune di Castelnuovo Cilento

Sul luogo del decesso è stato richiesto l’intervento del medico legale che dall’esame esterno dovrà appurare le cause del decesso. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Vallo Scalo coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del tenente Sante Picchi.