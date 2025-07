Dramma a Caselle in Pittari: 79enne trovato senza vita in campagna

Dramma a Caselle in Pittari, un 79enne del posto è stato trovato senza vita in campagna. La triste vicenda è avvenuta nella serata di ieri intorno alle 21, quando l’uomo è stato ritrovato in un deposito agricolo di sua proprietà. A dare l’allarme è stata la moglie dell’anziano, preoccupata per il mancato rientro a casa dell’uomo.

La ricostruzione

Il 79enne era uscito nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 15, e in serata non aveva fatto ancora rientro a casa. I familiari preoccupati per la sua assenza prolungata hanno attivato subito le ricerche dell’uomo. Intorno alle 21 la macabra scoperta: l’anziano è stato rinvenuto privo di vita in campagna, in località Cagnoni, sempre a Caselle in Pittari.

Gli interventi

Allertate le forze dell’ordine, sul posto necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sanza, diretti dal Maresciallo Massimiliano Castellino, per le dovute indagini del caso. Subito dopo il ritrovamento, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove questa mattina è stata sottoposta all’esame esterno, su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il cordoglio della comunità

Sul corpo dell’uomo non è stata trovata alcuna traccia di violenza. La salma è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sotto shock la piccola comunità di Caselle in Pittari, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.