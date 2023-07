Dopo il grande successo dell’evento “Notte di Mezza Estate” ritorna anche quest’anno la 2^ edizione della kermesse

Tutto pronto a Castel San Lorenzo per rendere la manifestazione “Notte di Mezza Estate“, che si terrà dall’1 al 2 agosto, davvero perfetta.

Si comincerà il primo agosto con lo spettacolo itinerante, lungo le vie del corso principale, delle majorette che inizierà alle ore 21:00, a seguire sarà presentata la Nova Pro Loco Castellese, presieduta da Luisa Sabetta e con un direttivo tutto al femminile e, successivamente, la serata continuerà ad essere allietata dallo spettacolo della scuola di danza Giselle dal titolo “ll giro del Mondo”, un’esibizione che porterà in scena le danze tipiche di diversi paesi.

Il concerto della prima serata sarà curato dall’artista Zerofollia esperto nelle cover di Renato Zero. Si ballerà fino a notte fonda a Castel San Lorenzo perché, dopo il concerto, si proseguirà con la musica del Dj Set firmato Rockanrolla.

Gli spettacoli

Tutti gli spettacoli, per entrambe le serate, saranno ad accesso assolutamente gratuito.

Anche il programma del 2 agosto è davvero ricco. Ad aprire l’ultima serata sarà la musica itinerante dei Val Calore a cui farà seguito la tarantella dei bambini.

Il concerto del due agosto sarà basato sulla musica folk popolare del gruppo Vient’e Terra e si terrà, come gli altri, sul grande palco allestito dinanzi all’edificio scolastico sito in via Roma.

La kermesse si concluderà con la musica del dj set curata dal vocalist Lelejoop e dal Dj Arena.

Le dichiarazioni

“Il programma è stato pensato per divertire tutti e accontentare tutti i gusti tanto che non mancherà l’enogastronomia della tradizione contadina, il luna park, gli stand con i mercatini dell’artigianato e tanti, tanti artisti di strada” ha affermato Sabetta congiuntamente alle donne della Nova Pro Loco Castellese.

Il tema di questa seconda edizione sarà la “Terra” e proprio su questo si focalizzerà l’offerta enogastronomica fatta di piatti che metteranno in luce i prodotti che la terra cilentana sa offrire. Nulla è stato lasciato al caso per la “Notte di mezza estate” e infatti, in quei giorni, Castel San Lorenzo diventerà lo scenario perfetto per foto e selfie in quanto il corso del paese sarà allestito a tema country.

Tante le sorprese che saranno svelate solo durante l’evento, ma, di certo, non mancherà il re delle tavole castellesi: il vino che, per l’occasione, si potrà degustare anche con le percoche.

“Persino la locandina dell’evento richiama i colori del vino, prodotto iconico di Castel San Lorenzo” ha continuato Sabetta.

“Alle donne della Nova Pro Loco Castellese va il plauso dell’intera amministrazione comunale perché tanto si prodigano per allietare l’estate della nostra comunità e ci riescono al meglio” con questo parole si è congratulato il sindaco, Giuseppe Scorza che ha invitato tutti a raggiungere Castel San Lorenzo dall’1 al 2 agosto per partecipare al grande evento “Notte di mezza Estate”.