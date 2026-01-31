Disservizi postamat nel Golfo di Policastro: a InfoCilento il sindaco di Sapri e il coordinatore di Cittadinanzattiva

Continuano i disservizi nel Golfo di Policastro legati all’indisponibilità degli sportelli ATM ad erogare denaro negli orari di chiusura degli uffici postali. Una questione attenzionata dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile e dal coordinatore di CittadinanzAttiva Golfo di Policastro Vincenzo Lovisi.

Disservizi e disagi: parla il sindaco di Sapri, Antonio Gentile

“Durante la scorsa settimana abbiamo Informato l’Agcom della vicenda che sta creando non pochi disagi nel Golfo di Policastro ma per quando ci risulta anche sul territorio provinciale e in altre zone d’Italia – ha affermato il Sindaco Gentile – Vicenda che va a sommarsi già ad un altro disservizio che riguarda la città di Sapri. Ricordo infatti che dal posto COVID l’ufficio postale di Sapri non svolge più il servizio pomeridiano e questo già ha creato un forte disagio alla popolazione e agli utenti.

Nelle ultime settimane questa difficoltà si è aggravata, dato che Poste Italiane ha deciso di disattivare gli sportelli ATM nelle ore pomeridiane, costringendo gli utenti all’aggravio di costi dato che sono costretti a rivolgersi ad altri istituti creditizi e dunque a pagare le commissioni bancarie. Questa è una cosa allucinante che non può essere tollerata.

Già nel corso degli anni noi come amministrazione comunale c’eravamo mossi con delibere di giunta, richiedendo a Poste Italiane la riattivazione pomeridiana dell’ufficio postale e adesso abbiamo aggiunto questa ulteriore segnalazione e continueremo su questa linea. Speriamo che l’Agcom intervenga anche con sanzione nei confronti di Posta Italiane”.

L’intervento di CittadinanzaAttiva

Dello stesso avviso anche il coordinatore di Cittadinanzattiva del Golfo di Policastro Vincenzo Lovisi. “Il problema delle poste viene da lontano – ha affermato Lovisi – Già qualche anno fa richiedemmo il ripristinato dell’orario pomeridiano per l’ufficio postale di Sapri e Poste Italiane ci comunicò che non vi era un’affluenza tale da giustificare l’apertura pomeridiana.

Oggi inoltre vi è anche l’impossibilità di prelevare nelle ore pomeridiane presso gli sportelli ATM. Motivo per il quale abbiamo scritto a Poste Italiane affinché provveda nel più breve tempo possibile a ripristinate il servizio degli ATM perché gli utenti hanno tutto il diritto di prelevare soprattutto nelle ore pomeridiane”.