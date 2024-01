Criticità nel Cilento e rilancio del centro – destra. Se ne parla questa sera a Palazzo di Città, programma di approfondimento a cura della redazione di InfoCilento, condotto da Ernesto Rocco. Ospite il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. In studio anche l’ex sindaco di Agropoli, Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21 in streaming e sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il mercoledì dopo il tg delle 13:55.