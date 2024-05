Controlli dei Nas in una casa di riposo a Teggiano: trovate irregolarità

Dopo segnalazioni ricevute, sono state condotte ispezioni presso una struttura che ospita anziani a Teggiano, con la partecipazione dei Nas di Salerno, del personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro. I risultati dei controlli sono stati comunicati al Consorzio Piano sociale di Zona Vallo di Diano, responsabile delle autorizzazioni per tali strutture.

L’operazione

Durante le ispezioni è emerso un sovraffollamento, con almeno sei anziani in più rispetto alla capacità massima della struttura. Il direttore del Piano sociale di Zona, Antonio Florio, ha ordinato il rientro nei limiti consentiti, con il trasferimento di almeno sei ospiti nelle loro abitazioni o in altre strutture.

Riscontrate irregolarità

Sono state riscontrate anche delle carenze strutturali, e il Consorzio ha richiesto l’adozione di misure correttive per rispettare le normative e quanto indicato nel verbale dei controlli, per evitare la sospensione delle autorizzazioni. L’Asl è stata incaricata di valutare l’autosufficienza degli ospiti per verificare la conformità al profilo richiesto per la permanenza nella struttura destinata agli anziani.