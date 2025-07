Controlli a tappeto dei Carabinieri nel Golfo di Policastro: scattano denunce, sanzioni e sequestri

Nell’ambito di una mirata strategia di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno condotto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, dispiegato nel corso della serata del 25 luglio sull’intera area di competenza. Il dispositivo, che ha visto impegnate le Stazioni di Sapri, Casaletto Spartano, Laurito e Marina di Camerota, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, si è sviluppato lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Arma, prevenire i reati e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e ai numerosi turisti presenti sul territorio.

L’operazione

Nel corso delle operazioni, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria: una per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (24 grammi suddivisi in dosi), l’altra per guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al controllo alcolemico. L’attività ha inoltre portato alla segnalazione amministrativa di cinque soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro complessivo di 6 grammi di hashish. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno condotto all’elevazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada: cinque per mancato uso delle cinture di sicurezza, tre per utilizzo del cellulare durante la guida, due per guida senza patente, due per mancata revisione del veicolo, e una patente ritirata per guida in stato di alterazione psico-fisica.

Sanzioni e sequestri

Sono stati inoltre sequestrati due veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e un motociclo il cui conducente era privo di casco protettivo. Complessivamente, sono stati controllati 84 veicoli e identificate 127 persone. L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidiare il territorio con un’azione capillare e tempestiva, contribuendo non solo al contrasto delle violazioni ma anche alla prevenzione di fenomeni criminosi e alla tutela dell’ordine pubblico, in particolare durante il periodo estivo.