Cilento, il proprietario muore: il cane resta ad attenderlo davanti casa. Appello per l’adozione

E’ commovente la storia che arriva da un piccolo comune dell’entroterra cilentano e che riguarda un amico a quattro zampe e il suo proprietario. E’ una storia di amore e fedeltà, è una storia di addii ma che può ancora diventare una storia di speranza e rinascita: un cane di media taglia, un intreccio con un labrador, bianco e dall’aspetto tenero e mansueto, viveva con il suo padrone. Si tenevano compagnia a vicenda fino a quando, in un triste giorno, il padrone venne a mancare improvvisamente.

Una storia che tocca il cuore

Il cucciolo, amato e coccolato come se fosse stato un familiare, da allora è rimasto solo e probabilmente con la vana speranza di rivedere il suo amico di sempre poiché, dal giorno del decesso del proprietario, non si è mosso dall’ingresso dell’abitazione. I video girati e diffusi dai volontari commuovono: si vede il cane salire le scale di ingresso all’abitazione condivisa con l’uomo per poi adagiarsi, con espressione triste, davanti al portoncino, quasi in attesa che il suo proprietario gli apra.

Il cucciolo cerca casa

Il cane, dunque, ora cerca casa. I volontari del territorio se ne stanno occupando, hanno provveduto alle cure necessarie e gli portano puntualmente cibo e acqua, ma l’amico a quattro zampe ha bisogno di un luogo sicuro, caldo e di tanto amore. Il cane ha due anni e pesa circa 22 kg.

Chi vuole adottarlo può rivolgersi al numero 3382575886 per ricevere ogni ulteriore e utile informazione e chissà che questa storia non possa avere un lieto fine.